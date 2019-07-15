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'ta yaylada : 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

'nin ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle meydana geldi. Çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 14:02

Olay, öğle saatlerinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Ovacık'ta yaylada patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
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