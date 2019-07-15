Pençe’de 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Bölücü terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, biri yaralı olmak üzere 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 12 Temmuz'da başlatılan Pençe-2 Harekatı'na yapılan açıklamaya göre, böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 68'e yükseldi. Açıklama şunları kaydedildi: Pençe- 2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet doçka uçaksavar mühimmat kutusu, muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.