Sırat köprüsüydü sonu cennet oldu

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'un simge isimlerinden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruması olan polis memuru Mehmet Onay, alçak darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde gazi olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SABAH'a konuştu.Kalkışmayı önlemek için o gece 34 kişinin şehit olduğu köprüye giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın korumalarından Özel Harekat Polisi Münir Alkan şehit, koruması polis memuru Mehmet Onay ise gazi oldu. Bir dizi ameliyat geçiren, halen fizik tedavi gören ve vücudunda 14 farklı platin bulunan Mehmet Onay o gece yaşadıklarını SABAH ile paylaştı. Köprünün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Anıtı'nı da ziyaret eden Mehmet Onay, "İşte o gece burada, o gece yaşanan direnişte Çanakkale ruhu vardı. 15 Temmuz destanını millete o ruh kazandırdı. Bu destanı Çanakkale ruhu yazdı. İnsanların ellerinde sadece bayraklar ve önlerine koydukları yürekleri vardı. Polis ve millet; tanklara, toplara, tüfeklere karşı durdu. Vatan savunması için sokağa dökülen millet, top ve tüfek sesleri altında kahramanca, korkusuzca mücadele etti ve o ruhla zafere ulaştı" dedi.Köprüye giderken ilk şehadetini, vurulduktan sonra ise ikinci şehadetini getirdiğini ifade eden gazi polis şöyle devam etti: "Sayın müdürümüz Mustafa Çalışkan yola çıktığımızda bizlere, 'Arkadaşlar şehit olmaya gidiyoruz. Bizden sonra gelecek arkadaşlar yerimize geçer' dedi. Ölümüne sahaya indi. Hep birlikte geri dönmemek üzere köprüye gittik. Polis ve millet el ele verip, birlikte şehadet getirip ölüme yürüdük. Biz köprüye gittiğimizde 'İlk müdahaleyi yapalım ve bu olaydan haberdar olmayanlar varsa onları ayıralım' diye düşündük. Hiç silah kullanmadık ama onlar buna da izin vermedi. Hedef gözetmeksizin doğrudan üzerimize ateş açtılar." Gazi Onay "O gece burası sırat köprüsüydü. Şükürler olsun ki sonucu cennet oldu. Darbeciler, köprünün ayaklarına ve el ele yürüyen polislerle milletin mermilere siper ettiği göğsüne çarptılar. Bu millet öyle bir destan yazdı ki; tüm dünya bu asil ve korkusuz milleti bir defa daha gördü, kahraman milletin tankların önünde nasıl durabileceğini gördü" dedi.