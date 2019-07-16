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ABD Dışişleri Bakanlığından açıklaması

’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konusu hakkında ABD Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Başkanı Trump ve ’nun seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 23:58
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

Uluslararası basının sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı alması konularını değerlendirdi. S-400 meselesinde atılacak adımlar üzerine Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Ortagus 'yaptırım' olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump'ın yaptığı açıklamayı işaret eden Sözcü, Trump ve Pompeo'nun ABD yasaları çerçevesinde yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarını değerlendiren Ortagus, Washington'un AB ile birlikte olduğunu aktardı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
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