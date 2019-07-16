Böyle olur yiğidin vasiyeti

Önceki gün Hakkâri'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 asker memleketlerinde binlerce vatandaşın katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Ankara'da toprağa verilen şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur'un, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında şehit olan komutanı Seçkin Çil'in naaşının bulunduğu Ankara'da defnedilmek için vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Ailesinin, bu vasiyet üzerine şehit Tokur'u, Ankara'da komutanı Çil'in yanına defnetmek istediklerini yetkililere bildirilirken şehit, komutanının kabrinin bulunduğu Etimesgut ilçesinde bulunan Elvanköy Mezarlığı'nda götürüldü.







Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki törende şehit annesi Züleyha Tokur üzüntüden ayakta durmakta zorlanırken, şehidin eşi Halime taziyeleri kabulü sırasında, yakınlarına "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin" ifadesini aktardı.

Bu arada Hakkâri'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.



IRAK'IN KUZEYİNDE 8 TERÖRİST ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında terör örgütünün barınak mevzi ve sığınakları hedef alındı. Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs'tan bu yana sınırötesinde öldürülen terörist sayısı 179'a yükseldi. Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 71 oldu.

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