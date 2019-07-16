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Darbeci komutanın iadesi istendi

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Polat'ın iade işlemleri için Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.
Bugüne kadar aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı FETÖ/PDY üyesi 54 kişinin iadesini isteyen Türkiye'nin, Almanya'dan resmen istediği kişi sayısı İlhami Polat ile 55'e yükseldi.
Polat'ın 2017 yılında Yunanistan üzerinden Frankfurt'a geldiğini ve sığınma talebinde bulunan Polat'a Almanya'nın geçici koruma statüsü verdiğini yazmıştı.
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Darbeci komutanın iadesi istendi
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