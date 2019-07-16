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'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde " Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 14:57
FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Durak ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Adem Durak, ismine FETÖ'nün sözde atama listesinde rızası dışında yer verildiğini savundu.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" H.P'nin kendisini örgüt evlerinde gördüğüne yönelik beyanını kabul etmeyen Durak, "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair tespiti de reddetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Adem Durak'ı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

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FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası
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