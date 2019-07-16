Hainler çocukları katletti

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK, Tunceli ve Şırnak'ta çocukları ve sivilleri hedef aldı. Tunceli'de örgütün yerleştirdiği bombaya basan 2 çocuk hayatını kaybetti. Çakılyayla mezrasında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan anneleri ise hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Bölgede operasyon başlatıldı.Diğer taraftan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yolun yapımında çalışan işçilere bombalı saldırı düzenlendi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçta bulunan Suriye uyruklu Valid Youssef hayatını kaybetti. Patlamada 1 işçi de yaralandı. Saldırının ardından bölgede hava destekli başlatılan operasyon sürüyor.