BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'de şehit olan 3 askerden Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törene şehidin kardeşleri Özel Hareket Polisi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, Askeri Öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencileri Selahattin ile Ferruh da katıldı.Şehidin eşi Yasemin Keskin, "Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim" diye ağıt yaktı.Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır güçlükle ayakta durabildi.Diğer taraftan aynı bölgede geçtiğimiz hafta yaralandıktan sonra, önceki gün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş da, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.