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şehidi, törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'ın kuzeyindeki bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 'ın (23) cenazesi, ’da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 08:48
Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı

Şehit İstikam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

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Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı
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