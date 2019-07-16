HDP'li belediyenin caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

Valilik tarafından HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15 Aralık 2017'de Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Sur ilçesinin Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nden başlayıp Dicle Üniversitesi öğrenci yurdundan AZC 3. Etap Vadi Evleri'ne doğru çıkan 24 metrelik yola, 639 yılında kentin İslam orduları tarafından fethedilmesini ve İslam topraklarına katılmasını sağlayan komutan ve aynı zamanda sahabe olan İyaz bin Ganem'in isminin verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19 Haziran'da "İyaz bin Ganem Caddesi"nin adının "Dr. İlhan Diken" olarak değiştirilmesi yönünde meclis kararı aldığı ifade edilen açıklamada, gerçekleştirilen tahkikatta, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak suçundan hakkında işlem yapılan İlhan Diken'in, "PKK'ya yardım ve yataklık etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre, mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'in 24. maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.' hükmüne uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı, belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir."