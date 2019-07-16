Millet şehidini unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Şehit mezarlarının ziyaret edildiği anma törenlerine binlerce vatandaş katıldı.Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindeki il protokolü, darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Kemal Tosun ile Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Varol Tosun'un, Derbent Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabirlerini ziyaret etti.Şanlıurfa'da, valilik tarafından Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Mevlid-i Halil Camisi'nde şehitler için mevlit okundu. Mevlidin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Selimiye Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, vatan için can veren 25 Edirneli şehit anıldı.Darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı. Şehit Dalgıç'ın kabrine karanfil bırakıldı ve dualar okundu.İl protokolü ve vatandaşlar Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.