Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > S-400 için 2 uçak daha indi

için 2 uçak daha indi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019
S-400 için 2 uçak daha indi
Dört bir yanı çatışma ile çevrili Türkiye'nin, hava sahasını olası risklere karşı korumaya almak amacıyla Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçaların sevkiyatı sürüyor. Dün iki uçak daha aralıklarla Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi.
Diğer taraftan kulislerde, hava ya da deniz yoluyla gönderilmesi düşürülen 192 adet füzenin güvenlik riski nedeniyle kara yoluyla da ulaştırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkan ABD'den de bir heyetin Türkiye'yi bu hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor. Gözlerin çevrildiği ziyarette, iki ülke arasına süren diyalog, Suriye'de güvenli bölge kurulması ve S-400 ile ilgili konular ele alınacağı kaydediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
S-400 için 2 uçak daha indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN