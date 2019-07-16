S-400 için 2 uçak daha indi

BUGÜN NELER OLDU

Dört bir yanı çatışma ile çevrili Türkiye'nin, hava sahasını olası risklere karşı korumaya almak amacıyla Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçaların sevkiyatı sürüyor. Dün iki uçak daha aralıklarla Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi.Diğer taraftan kulislerde, hava ya da deniz yoluyla gönderilmesi düşürülen 192 adet füzenin güvenlik riski nedeniyle kara yoluyla da ulaştırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkan ABD'den de bir heyetin Türkiye'yi bu hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor. Gözlerin çevrildiği ziyarette, iki ülke arasına süren diyalog, Suriye'de güvenli bölge kurulması ve S-400 ile ilgili konular ele alınacağı kaydediliyor.