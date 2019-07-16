Salih Tuna: Dine karşı dinin daniskası

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Fetullahçılarla aralarındaki belirli bir mesafeyi yıllar yılı özenle koruyan "Nurcu" bir grup, 15 Temmuz'dan itibaren söz konusu mesafeyi daha da artıracağına adeta yok etti.







O kadar ki, çıkardıkları günlük siyasi gazete, Fetullah'ın Zaman'ını hiç aratmıyor.

İşin içinde nasıl bir kripto yeniği var, bilmiyorum.

Bu gazetenin manşetlerinden Erdoğan ve AK Parti'ye cart curt eden entegristler bu duruma ne der, onu hiç bilemiyorum.

Benim bildiğim şudur:

FETÖ kime vuruyorsa bunlar da vuruyor. FETÖ Erdoğan ve AK Parti'den nefret ediyor, bunlar da ediyor. FETÖ AKP'li fırıldak ve sinsilerle işbirliği içinde fitne fesat hareketine yatırım yapıyor, bunlar da ellerinden gelen katkıyı sunuyor.

Geçen gün bir karikatür yayımladılar





Karikatürde "Cuma namazımız kabul olur mu? Hutbe çok siyasiydi" diye soran sarıklı, aksakallı bir ihtiyara, takkeli kara sakallı biri cami çıkışında cevap veriyor: "Valla o yüzden ben "zuhr-u âhir"i kıldım. Ulema bu zamanı görmüş ki tavsiye etmiş..."

"Dine karşı din" mesabesindeki zihin dünyaları budur.

"Amerikancı İslamcılığın" ibadetleri pervasızca çarpıtmasının daniskası budur.

Allah'la aldatmak budur.