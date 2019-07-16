Tüm Türkiye ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ için kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

15Temmuz Şehitleri'ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta etkinlikler düzenlendi. Meydanlara dökülen milyonlar, ellerinde Türk bayraklarıyla hainlere lanet yağdırırken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan onbinlerce kişiye Türk bayrakları dağıtıldı. Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda da onbinlerce kişinin katılımıyla demokrasi kahramanları anıldı. Kayseri'de ise 80 bin kişi Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Sakarya, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Siirt'te de milyonlar tek yürek olurken şehitlere dualar edildi. Bu arada 81 ilde eş zamanlı selalar okundu.