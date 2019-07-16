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'da şehit asker için tören düzenlendi

'ın kuzeyinde 'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen asker için 'da tören düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:14

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesinin ardından şehidin cenazesi, asker arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konuldu.

Demircan'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgenaral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Van'da şehit asker için tören düzenlendi
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