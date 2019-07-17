ABD’ye ek kanıtlar sunduk ama yetersiz bulundu

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Türkiye'nin ABD'Deki Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin ABD'ye FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi için ek kanıtlar sunduğunu ancak ABD yönetiminin bunları yeterli bulmadığını söyledi. Sputnik'e demeç veren Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde FETÖ lideri Gülen'in iadesi için yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Kılıç, "Çok kısa süre önce ek kanıtlar sunduk ancak maalesef bunun ABD yönetimi üzerinde bir etkisi olmadığı görülüyor. ABD'liler, hâlâ daha bunun üzerinde çalışıyor, sunulanların yetersiz olduğunu belirterek ek bilgiler talep etmeyi sürdürüyor" dedi.