Antalya’da demokrasi nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaş otogar kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na Şehitlere Saygı Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, askeri ve sivil erkan ile gaziler, şehit yakınları katıldı. Etkinlikte gaziler o gece yaşadıklarını anlattı. Demokrasi Nöbeti ile başlayan etkinliklerde Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi.Yatsı ezanına müteakip çifte ezan, saat 00:13'de ise Sala okundu. Saat 01.30'da Süleyman Çavuş Camisi'nde teheccüd namazı kılınmasıyla program sona erdi. Serik'te ilçesinde 15 Temmuz Özel Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kumluca Kaymakamlığı'nın koordinesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ömer Halisdemir'in şehit oluşunu canlandıran kısa bir tiyatro gösterisi sergiledi.