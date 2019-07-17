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'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 07:50
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün 17 Temmuz'da şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Akar, mesajıyla birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün fotoğrafını da paylaştı.

Bakanlık tarafından Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.

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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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