Bin 500 program ve proje gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında bin 500'e yakın program ve proje gerçekleştirildi. Tüm etkinlikler, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, milli birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.