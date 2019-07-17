Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bin 500 program ve proje gerçekleşti

Bin 500 program ve proje gerçekleşti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında bin 500'e yakın program ve proje gerçekleştirildi. Tüm etkinlikler, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, milli birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bin 500 program ve proje gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN