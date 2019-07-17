‘Bu müze halkın gücünün simgesi’

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kahramankazan'da inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Müzenin, 15 Temmuz destanını geleceğe taşıyacağını ve gelecek kuşaklara emanet edileceğini belirten Ersoy, şöyle konuştu: "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni, aziz milletimizin yaşayan hafızası, manevi değerlerinin ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak görüyorum." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki "Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar" sözünü hatırlatan Ersoy, müzenin her daim, tek otorite kabul edilen halkın gücünün simgesi olarak yaşayacağını dile getirdi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müze, milletten gasbettikleri tanka, uçağa, helikoptere güvenen korkakların, aziz milletimizin cesareti ve sarsılmaz iradesi önünde düştükleri, aciz ve zavallı durumu ders olarak anlatmaya devam edecektir. Mesaj açık ve nettir. Ya millet için milletle birlikte var olursunuz, ya milletin karşısında durur hezeyan ve hüsran içinde yok olursunuz." 17 milyon liraya inşa edilen müze, yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Müze, sığınak alanından depolara, kongre ve sergi salonlarından çocuk atölyesine, kafeteryasına modern bir yaşam alanı olarak düzenlendi.ANKARA