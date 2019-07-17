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Büyük operasyonda flaş detay! programı kullanan 12 kişi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın / terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:54
Büyük operasyonda flaş detay! Bylock programı kullanan 12 kişi...

İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Öte yandan Mardin merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş adamların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden A.K., M.K., H.Ç. Mardin'de, Ö.G. Kütahya'da, M.D., M.O. Şanlıurfa'da, N.A. Malatya'da, S.D. Ankara'da ve S.G. ise Yozgat'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Büyük operasyonda flaş detay! Bylock programı kullanan 12 kişi...
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