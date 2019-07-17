CHP’li başkanın çirkin paylaşımına gözaltı

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Sosyal medyada darbeci hainlere "şehit" direnen vatandaşlara "yobaz" diyen CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında soruşturma başlatıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden çirkin bir paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasyıla soruşturma başlattı. Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı çıkartılan Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındı. Yetkin Er, polise ifade vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Er, paylaşımında, "15 Temmuz günü hiçbir şeyden haberi olmadığı halde sokaklara sürülen, kafası kesilErek infaz edilen suçsuz, günahsız Er ve Erbaşları kastettiğim halde paylaşımım çarpıtılmıştır. 15 dakika sonra Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek ifade vEreceğim. Benim kimseden kaçtığım yok" diye yazdı. Er, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.