CHP’nin tavrı utanç verici

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yaptıkları açıklamalara sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları kaydetti:) Maalesef dün Yüce Meclis'te FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP Sözcüsü çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlakla bağdaşmayacak bir konuşma yapmıştır. Çok uzun bir zamandır bir itibarsızlaştırma siyasetinin peşinde koşanlar, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenler, şimdi gözüküyor ki bu tiyatro söyleminden vazgeçmiş, ama bir şaşırtma siyasetine doğru dönmüşlerdir.Bir cümleyle FETÖ'ye değiniyorlar, ondan sonra 20-50 cümleyle seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümeti suçlamaya devam ediyorlar. Maalesef son derece talihsiz bir konuşmayla bu ahlak dışı ifadeler ortaya konmuştur. Bu şekilde FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa siyasi sabotajdır.Geçmişte 'tiyatro' diyenler, bunun milletten tepki aldığını görünce bu şekilde bir siyaset kurgulamaya başladılar. Genel Başkan ve sözcülerinin maalesef sistematik bir şekilde bu siyasi sabotaja imza attığını görüyoruz."Yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanı'nı çağırmayacak mı" diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıldönümünde yapıyor.) 'Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz' diye açıklama yaptılar. Açık ve net bir şekilde AB'nin, bu darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki soru işaretleri artarak devam etmektedir. 3 yıl geçmiş hala adını koyarak darbecileri kınamıyorlar. Bunun iç siyasetteki karşılığı CHP Genel Başkanı ve sözcülerince yerine getiriliyor.Bu çocukların, masumların hayatını kaybetmesi karşısında bile terör örgütünü saklamaya çalışan bir çizgi utanç verici bir şekilde hayatiyetini devam ettiriyor.FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele ortadayken, buna Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik ederken, 15 Temmuz günü CHP Genel Başkanı ve sözcüleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının neye hizmet ettiği bizim açımızdan açıktır. 15 Temmuz'un yıldönümünde savcılara, hakimlere faili meçhul çağrılar yaparak bir yargı vesayeti oluşturmaya, Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyorlar.15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız öldürülmek istenirken, hükümet ortadan kaldırılmak istenirken, kimlerin önünden tanklar çekilerek onların oradan güvenli bir şekilde çıkması sözkonusu olmuştur. Niçin bütün siyasiler öldürülmek istenirken, sadece bir kişi için tanklar geriye çekilerek bu güvenli yol açılmıştır.