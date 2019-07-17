FETÖ operasyonlarında 67 gözaltı kararı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sızmış FETÖ üyelerine yönelik delil ve tespitler doğrultusunda tamamı muvazzaf 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada da aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin merkezili 10 ilde operasyon yapıldı.