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Son dakika haberi: çöktü mü? İnstagram'a erişim sağlanamıyor...

kullanıcıları son dakika haberini araştırıyor. Ülkemizde en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi ? Günün her saatinde sıkça kullanılan Instagram çöktü mü sorusu şu sıralar sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde de hem instagram hem de Twitter'da erişim problemi yaşanmıştı. Peki Instagram neden çöktü?

Giriş Tarihi: 17.7.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 15:50
Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? İnstagram'a erişim sağlanamıyor...

En çok tercih edilen mikro uygulama Instagram'a erişim sağlanamıyor! Türkiye'de en çok ziyaret edilen uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Sorunun dünya genelinde olduğuna yönelik bilgiler söz konusu. Anlık olarak instagrama erişim sağlanamıyor.

INSTAGRAM'A ERİŞİM SORUNU GENEL Mİ?

Instagram'daki ana sorun ABD'de yaşanıyor. ABD genelinde sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'a giriş problemi yaşanırken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de de Instagram'a giriş yapılamıyor.

Dünyaca ünlü grafik sitesine göre erişim sorunu daha çok Türkiye'de yaşanıyor!

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Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? İnstagram'a erişim sağlanamıyor...
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