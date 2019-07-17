Son dakika haberi: Instagram çöktü mü? İnstagram'a erişim sağlanamıyor...

En çok tercih edilen mikro uygulama Instagram'a erişim sağlanamıyor! Türkiye'de en çok ziyaret edilen uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Sorunun dünya genelinde olduğuna yönelik bilgiler söz konusu. Anlık olarak instagrama erişim sağlanamıyor.

INSTAGRAM'A ERİŞİM SORUNU GENEL Mİ?

Instagram'daki ana sorun ABD'de yaşanıyor. ABD genelinde sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'a giriş problemi yaşanırken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de de Instagram'a giriş yapılamıyor.

Dünyaca ünlü grafik sitesine göre erişim sorunu daha çok Türkiye'de yaşanıyor!

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