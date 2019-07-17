BUGÜN NELER OLDU

Dıyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Erbaş 15 Temmuz 2016'da, kirli dünyasını İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi olan FETÖ'nün vatana, birliğe, kardeşliğe, istiklal ve istikbale kastettiğini belirtti. "İslam'ın doğru bilinmesi hayati öneme sahiptir" diyen Erbaş, "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur. Şimdi fikir ve eylem planında, mesaimizi daha iyi bir gelecek için harcamalıyız. Bir daha benzer ihanetler yaşamama adına ferasetli bir yaklaşımı güçlendirmeliyiz" dedi.