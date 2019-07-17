İstismara karşı komisyon kuruldu

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Meclis, çocuk hakları konusunda önemli bir adım attı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde çocuk hakları alt komisyonu kurulurken AK Parti'nin önerge metninde nüfusun üçte birini oluşturan çocukların istismardan korunması, ayrımcılığa uğramaması, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklarının güvence altına alınmasının anayasanın ilgili maddesince hüküm altına alındığı vurgulandı. Türkiye'nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere çocuklarla ilgili bütün uluslararası sözleşmelere taraf olduğu belirtilen önergede, gerek uluslararası mevzuat gerek iç hukuk düzenlemelerinde ve uygulamalarında ilerlemeler olmasına rağmen dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çocuğa yönelik kötü muamele ve istismarın bütünüyle önlenemediğine dikkat çekildi. BM uluslararası periyodik incelemesinde Türkiye'ye ilişkin 34 önerinin yer aldığı ifade edilen önerge gerekçesinde bunların çocuklara yönelik şiddet, erken yaşta zorla evlendirilmeyle mücadele, çocuk işçiliği, mülteci çocuklarla ilgili ulusal eylem planının kabul edilmesine odaklandığı ifade edildi. İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulurken başkanlığına ise AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu seçildi. Komisyonun çalışma yapacağı alanları ise çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet, çocuk işçiliği, cezaevindeki çocuklar, mülteci çocuklar gibi alt başlıklar oluşturacak.