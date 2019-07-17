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Kahreden detay: Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile yaşamını yitiren 'nun (8), Pülümür'de 2017'de düşen helikopterde şehit olan Astsubay ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, fotoğrafı "Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla Twitter'da paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 12:52
Kahreden detay: Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, önceki gün Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Güloğlu kardeşler, dün Çakmaklı Köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi..

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Ayaz Güloğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Ayaz Güloğlu'nun, şehit astsubay Yavuz Selim Karaman'ın kucağındayken çekilen fotoğrafı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında paylaştı..

Ağar'ın, "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz; kardeşi Nupelda ile Ovacık'ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür'de düşen helikopterimizde şehit olan 12 Mehmetçikten biri Astsubay Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla paylaştığı fotoğraf, duygulandırdı..

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Kahreden detay: Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş
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