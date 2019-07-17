Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde operasyonu: 9 gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne() yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 12:39

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilerin önceden belirlenen adreslerinde operasyon düzenledi. Mardin, Yozgat, Van, Kütahya, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler A.K., M.K., Ö.G., M.O., N.A., S.D., H.Ç., S.G. ve M.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN