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Peş peşe geliyorlar

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Peş peşe geliyorlar
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin sevkiyatının beşinci gününde on ikinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi. Rusya S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk dört gününde toplamda dokuz uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, teslimatın beşinci gününde on ikinci uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. Sistemin Nisan ayında tam teşekküllü olarak hizmete girmesi bekleniyor.
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