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Şehit son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET BONCUK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi. Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Demircan'ın fotoğrafını öpen şehidin yakınları, "Sinanlar ölmez vatan bölünmez" diye seslendi. Demircan'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.
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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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