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SETA’ dan sempozyumu

Giriş Tarihi: 17.7.2019
SETA’ dan 15 Temmuz sempozyumu
Sıyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 'Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele' başlıklı seminer düzenledi. Panale TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da katıldı. Sempozyumunda konuşan Duran, 15 Temmuz'da Türk siyasi hayatında çok önemli bir kırılma yaşandığını ve bu kırılmanın, seçilmişlerine sahip çıkan Türk milletinin yazdığı bir destan olduğunu söyledi. Duran, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin, terörle mücadelede, dayatılmaya çalışılan dış politika sıkışıklığında çok ciddi atılımlar yaptığına işaret etti. Duran, konuşmasının ardından TBMM Başkanı Şentop'a, SETA tarafından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan kitap ve yayınları sundu. ANKARA
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SETA’ dan 15 Temmuz sempozyumu
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