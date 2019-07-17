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Genel Kurulunda şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması önergesi kabul edildi

Genel Kurulunda, " Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 17:07

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşüldü. TBMM Genel Kurulunda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alındı.

ÖNERGE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLD

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması önergesi kabul edildi
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