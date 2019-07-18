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‘Atak’ helikopterleri semalarında

Türkiye’nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () semalarında görüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 18:43
‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'ye geldi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra Turizm kenti Girne semalarında boy gösterdi. 3 Taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak.

Türkiye’nin gururu yerli ve milli silahlar

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‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında
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