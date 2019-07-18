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Jandarmadan operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı operasyonunda 50 gram toz, 250 gram kubar esrar ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:34
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda Merzifon ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden H.D. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve elde ettiği kubar ve toz esrar maddesini satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi. H.D.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 50 gram toz esrar, 250 gram kubar esrar maddesi, kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımında kova diye tabir edilen düzenek, toz esrar elde etmede kullanılan elek, bahçede toprağa ve saksılara dikili 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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