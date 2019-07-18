Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mardin'de 40 kilo patlayıcı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

'de 40 kilo ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

'nin ilçesinde, terör örgütü 'ya yardım yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, kullanıma hazır hale getirilmiş 40 kilo ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 10:00
Mardin'de 40 kilo patlayıcı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

site:sabah.com.tr patlayÄ±cÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonda Ş.G.,Z. D., F.B, S.G. ve A.Z., gözaltına alındı. Operasyon kapsamanda yapılan aramada 40 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Elebaşı Adnan Oktar’ın akıl hocası ve örgüt veliahtı ortaya çıktı: Didem Ürer!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de 40 kilo patlayıcı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN