Son dakika: Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi yapılarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar arama motorlarında Mehmet Aktaş kimdir ve yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Aktaş kimdir ve yeni Emniyet Genel Müdürü nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;