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Şehit yakını ve gazilere yardıma devlet teminatı

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019
Şehit yakını ve gazilere yardıma devlet teminatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz töreninde "Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır" sözleriyle müjdelediği vakfın detaylarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SABAH'a anlattı:
Devletimiz şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla tek çatıda hizmet verecek.
Önemli gün ve törenlerinde vakıf bünyesinde idrak edilecek. Şehit aileleri ve gazilere maddi manevi destek verilecek, öğrenimi süren şehit çocuklarına devlet karşılıksız burs verecek, eğitim yardımlarında bulunacak. Aynı zamanda yurt ve eğitim kurumları açabilecek. Ailelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunup, lokal ve misafirhane açabilecek. Anma günleri ve organizasyonlar vakıf tarafından gerçekleştirilecek.
Şehit yakını ve gaziyi sağlık ve sosyal destek ile koruyacak olan devlet, söz konusu vakıf ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan dernek, vakıf ve kurumlarla işbirliği yaparak, ayni ve nakdi yardımları kabul edecek. Vakfın, gaziler ve şehit yakınlarımızın rehabilitasyonu ve devamlı bakımları için gerekli tesisleri kurma yetkisi de olacak.

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Şehit yakını ve gazilere yardıma devlet teminatı
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