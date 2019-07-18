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Sosyal medyada ’nün 10 taktiği

bünyesindeki SODİGEM'in hazırladığı rapora göre 'nün "trol ordusu" tek merkezden yönetiliyor. En yoğun mesaj atılan saatler 20.00-23.00 arası. Tespit edilen 10 taktik ise şu şekilde: Gündem oluşturma, devleti suçlu gösterme, kişileri tehdit, hedef gösterme, hedef saptırma, değerler istismarı, hukuku yanıltma, örgütü meşru gösterme, mağduriyet algısı yaratma, üyelerine moral vermek.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 11:07
Sosyal medyada FETÖ’nün 10 taktiği

Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak hayata geçirilen ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve 'nin (SODİGEM), 'nün sosyal medyadaki yöntem ve taktiklerini ortaya koyduğu raporunun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda, FETÖ ile ilgili "ilk dijital terör örgütü" tespiti yer aldı. Sosyal medya ve uygulamalarının FETÖ için kriminal iletişim aracı olduğu, 'de dijital ortamı FETÖ kadar kendi amaçları doğrultusunda bu şekilde yoğun kullanan başka bir örgütün olmadığı aktarıldı.

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Sosyal medyada FETÖ’nün 10 taktiği
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