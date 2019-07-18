Sosyal medyada FETÖ’nün 10 taktiği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak hayata geçirilen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM), FETÖ'nün sosyal medyadaki yöntem ve taktiklerini ortaya koyduğu raporunun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda, FETÖ ile ilgili "ilk dijital terör örgütü" tespiti yer aldı. Sosyal medya ve uygulamalarının FETÖ için kriminal iletişim aracı olduğu, Türkiye'de dijital ortamı FETÖ kadar kendi amaçları doğrultusunda bu şekilde yoğun kullanan başka bir örgütün olmadığı aktarıldı.