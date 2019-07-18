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TBMM’den, "" için ortak bildiri

TBMM'de için ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiriye , CHP, MHP ve İYİ Parti imza verdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 17:35
TBMM’den, Doğu Akdeniz için ortak bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde; "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.

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TBMM’den, "Doğu Akdeniz" için ortak bildiri
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