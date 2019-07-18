Türk çocuklarından Srebrenitsa annelerine mektup

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Türk çocukları binlerce sivilin katledildiği Srebrenitsa'daki soykırımda çocuklarını kaybeden anneleri yalnız bırakmadı.Avrupa'nın çocuklar tarafından kurulan tek derneği olan Hempa Çocuk Derneği üyesi 7 -16 yaşlarındaki çocuklar, acılı annelere güç verecek mesajlarla dolu 200 mektup yazdı. Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) ile birlikte Bosna-Hersek'e giden heyet mektupları Srebrenitsa Anma Törenleri'nde acılı annelere verdi. Srebrenitsa Anneleri Başkanı Munira Subasic, Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek teşekkür etti.Mektuplarda şu ifadeler yer aldı: "Gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız cennette huzur dolu bir şekilde sizleri izliyordur", "Dünyada her acıya bir isim verilmiş, babasını kaybedene yetim, annesini kaybedene öksüz denilmiş. Ama evladını kaybeden bir anneyi kimse anlatamamış", " Küçük yüreğimle bir şey istiyorum evladının yokluğunda üşüyen annelerden, yüreğinizdeki o yangın sizi yok edip bitirmesin", "Teselli verebilir miyim bilmiyorum ama çocuklarınız en yüksek mertebeye ulaştılar", "Biliyorum ve inanıyorum ki bu dünyayı anneler kurtaracak."Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, "Çocuklar saf duygularla yaşanan acıyı paylaşarak, "Bizler de sizin evlatlarınız", diyerek mektuplar yazdı. Bu mektuplarda dostluk ve kardeşliğin altını çizdik" şeklinde konuştu.