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Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan iki kişi yakalandı

'dan 'ya giderken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 10:22
Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan iki kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere 17 Temmuz'da Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.F. ile A.A, görevlilerin x-ray cihazına bırakılan kolilerden şüphelenmesi üzerine durduruldu.

Aramada şüphelere ait içinde hediyelik eşyaların bulunduğu kolilerin tabanına ve çevresine gizlenmiş 32 paket halinde 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan iki kişi yakalandı
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