Aileleri için kampanya başlatıldı

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Tunceli Valiliği, Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda Güloğlu'nun ailesi ile bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek hayatını kaybeden çoban Engin Eroğlu ailesine destek amacıyla 15 gün süreyle yardım kampanyası başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak ta yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına yardım toplamak amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 11. maddesine göre Tunceli genelinde 15 gün süreyle yardım hesabı açılmıştır" denildi. Kampanyaya destek vermek isteyenler için hesap bilgileri şöyle:5546050-501084 0001 0002 9805 5460 5050 10