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'de 46 kaçak göçmen yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, ekiplerince yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 15:38
Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı
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