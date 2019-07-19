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’deki saldırıya Kandil’de ağır cevap

Giriş Tarihi: 19.7.2019
Erbil’deki saldırıya Kandil’de ağır cevap
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye snırında bulunan birliklerde denetlemelerde bulundu. Ardından gündemdeki konuları değerlendiren Akar, şunları kaydetti:
F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır.
ABD'nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır.
Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. AA
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Erbil’deki saldırıya Kandil’de ağır cevap
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