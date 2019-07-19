Erzurum Kongresi’nin 100. yılına görkemli tören

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli dönemeçlerinden olan ve ilk defa bağımsızlık bildirgesinin dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongresi'nin 23 Temmuz'da 100'üncü yılında çeşitli programlar düzenlenecek. Erzurum Valiliği projeler ve konferanslarla o günü 100 yıl sonra yeniden yaşatacak. Milli mücadelenin başlangıç yılları ve Erzurum Kongresi'nin önemini anlatan afiş, tasarım ve söyleşiler yapılacak. 23 Temmuz'da ise Devlet Tiyatrosu sanatçıları Mustafa Kemal Atatürk ve kongre üyelerinin canlandırmalarını yapacak. Havacılıkta milli gurularımız olan Türk Yıldızları ve Solo Türk te kongrenin yüzüncü yılında Erzurum semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Kongrenin yüzüncü yıl etkinliklerinin ve Erzurum Kongresinin önemini SABAH'a değerlendiren Erzurum Valisi Okay Memiş, şunları söyledi: "Erzurum Kongresi, devletimizin kurulmasındaki en önemli olaylardan biridir. Erzurum, Atatürk'e ülkenin çok zor bir zamanında kucak açtı. Atatürk, şehre gelerek 57 gün boyunca vatanın bölünmez bir bütün olduğunu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararlarını aldı. Bu kararlar, cumhuriyetin temellerini oluşturmuştur. Bu vesile ile bu tarihi olayın 100'üncü yılını çok önemsiyoruz. Konferanslar seminerler sportif faaliyetler, dolu dolu programlar yaptık. Bu milli şuuru anlatmaya büyük gayret sarf ettik. Erzurum gazi bir şehir."Cumhuriyetinkuruluşundaki en önemli isimlerden olan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, 100'üncü yıl heyecanını SABAH'a anlattı:"Erzurum Kongresi çok çok önemli bir kongredir. Bu yıl 100'üncü yıl olması ayrı bir önemlidir. O gün kendisi için yakalama emri verilmesine rağmen Kazım Karabekir'in 'Paşam, daha önce olduğu gibi, şimdi de Kolordum ve ben emrinizdeyiz' demesi tarihi yeniden şekillendirmiştir. Babam ve Atatürk'ün aralarındaki dostluğu bilirim. Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in Atatürk olduğu kongredir."