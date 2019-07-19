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: 'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

-Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 12:37
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

JANDARMA'DAN AHVA DESTEKLİ OPERASYON

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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