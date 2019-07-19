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Şırnak'ta geçen hafta bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü (24) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen törende şehidin annesi Fadime Gökçü, "Kalleşçe niye çıktınız karşısına. Ben şimdi kuzum diye kime diyeceğim" diye feryat etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Sarıçam ilçesi Avcılar Köyü Mezarlığı'na defnedildi.