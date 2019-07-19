Köprü hainlerine kötü haber

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 72 sanığı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. 22 sanık ise "anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 15'şer yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Abdullah ve Erol Olçok'a yönelik eylemlerinden dolayı 12 sanığın ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilmişti. Öte yandan 44 sanık da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etmişti.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan ise 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapse çarptırılmıştı.

CEZALARI ONADI

Karar ardından sanıklar cezalara itiraz etmişler ve Dosya İstinaf Mahkemesi'nce incelemeye alınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulunan sanıklara bir kötü haber daha geldi. Verilen cezaları değerlendiren Daire, yerel mahkemenin kararını aynen onadı. Bütün itirazları reddetti. Aynı zamanda şüphelilerin tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.



